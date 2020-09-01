بيئة:بدء تطبيق لائحة لاتحادالأوروبي حول اختبار السيارات

أنسامد- 1 سبتمبر/ أيلول - دخلت بداية من اليوم، 1 سبتمبر، اللائحة الجديدة للاتحاد الأوروبي حول اختبار السيارات حيز التنفيذ.



وتهدف هذه اللائحة الجديدة التي تأتي ضمن مقترحات تم تقديمها في 2016، عقب فضيحة "ديزيل جيت"، إلى تشديد الضوابط المفروضة على المركبات التي تعمل بالمحركات في الدول الأعضاء.



وتنص هذه اللوائح الجديدة على منح المزيد من الاستقلالية في الاختبارات خلال مرحلة الموافقة على نوع المركبات، إضافة إلى فحص الانبعاثات والسلامة للمركبات الموجودة في السوق.



وتلزم هذه اللوائح الدول الأعضاء بإجراء فحص واحد على الأقل لواحدة من كل 40 ألف مركبة تعمل بمحرك يتم تسجيلها.



وتسمح هذه اللوائح للاتحاد الأوروبي طلب الشركات المصنعة للامتثال المباشر، إضافة إلى فرض عقوبات على هذه الشركات التي لا تلتزم بالمعايير المطلوبة، إذ تصل العقوبات إلى 30 ألف يورو لكل مركبة.



وقبل هذه اللوائح، كان امتياز الامتثال المباشر وفرض العقوبات يقتصر على السلطات الوطنية فقط.

