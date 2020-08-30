معارض بمناسبة اليوم الوطني للسيارات التاريخية في ايطاليا

أنسامد - 30 أغسطس /آب - ينظم نادي السيارات والدراجات التاريخية الايطالي احتفالية كبيرة بمناسبة اليوم الوطني للسيارات القديمة يوم الأحد 27 سبتمبر 2020 في جميع أنحاء إيطاليا من خلال مجموعة من الفاعليات والمعارض، كما سينظم في نفس المناسبة تجمعًا كبيرًا كجزء من معرض ميلانو للسيارات الكلاسيكية.



سيتمكن المشاركون من الدخول لمعرض Milano-Rho مباشرة على متن سياراتهم التاريخية والتي سيتم عرضها في منطقة مخصصة بجوار أجنحة المعرض، ثم زيارة المعرض في حرية وأمان تام.



وفي وقت لاحق من نفس اليوم، سيصل أحد المشاركين في الاحتفالية لطريق Sentierone في برجامو حيث يقام معرض خاص للسيارات التاريخية ينظمه نادي Orobico المحلي ونادي السيارات القديمة لإحياء ذكرى ضحايا فيروس كورونا المستجد.



من المقرر أن تشارك أيضا العديد من نوادي السيارات الموجودة في لومبارديا، وسيتم تخصيص معرض استثنائي للاحتفال بالذكرى التسعين لعلامة بينينفارينا Pininfarina التجارية في معرض ميلانو للسيارات الكلاسيكية.



في ختام الاحتفالات باليوم الوطني للسيارات القديمة، ستُمنح جائزة نادي السيارات التاريخية للشخصية المتميزة التي لعبت دورا خلال العام في حماية وتطوير القطاع.



