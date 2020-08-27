إيطاليا:سيارة لانسيا ديلامبدا تفوز بسباق السيارات القديمة

أنسامد- 27 أغسطس/آب - فازت سيارة لانسيا ديلامبدا برالي يوليوس باير للسيارات الإيطالية القديمة، ضمن سباق "باسيوني أنجادينا" Passione Engadina.



وأثبت السباق في نسخته التاسعة التي أقيمت هذا العام، جدارته فيما يتعلق بقيمته الكبيرة وغير المسبوقة والمشاركة الواسعة وعلى أعلى مستويات للماركات الإيطالية، إضافة إلى برنامجه المنظم فيما يتعلق بالسباق والاحتفال.



واستطاعت سيارت لانسيا ديلامبدا 227 كابريولي لعام 1930، بقيادة فيليبو سولي، وفرانشيسكا سولي، أن تقتنص المركز الأول في السباق الذي جرى على طرق سانت موريتز، شور- دافوس- سوش.



جاء في المركز الثاني سيارة ألفا روميو 6 سي 2500 سس تورينج لعام 1949، بقيادةة ستيفانو فالنتي وشارلوت ماجراجيا، خلفها سيارة ألفا جيوليا سبايدر لعام 1963 بقيادة مارينو باستور ومانويلا باستور.



أما رالي يوليوس باير للسيارات الرياضية، المنظم برعاية كاسيل كلاسيك وبنك يحمل نفس الاسم، فوز حامل لقب بطل العالم للراليات لمرتين، ميكي بياسيون، بسيارته لانسيا دلتا أيفو 1، لعام 1992.



ميكي بياسيون ليس الشخصية الشهيرة الوحيدة التي شاركت في سباقات باسيوني أنجادينا، إذ شهد السباق مشاركة كل من نيك هايدفيلد وإيفان كابيلي وجيرمي دامبروسيو وسيمونا دي سيلفسترو ولوكا بيتي وكاترينا كيفالوفا.



وضمت السباقات فئة "Concorso d'Eleganza" التي فازت بها سيارة فيراري 275 جي تي بي، التي أذهلت الجمهور.



كما ضمت السباقات فئة خاصة للسيدات الشغوفات بالسيارات الكلاسيكية، والتي تم إطلاقها منذ عام 2018، حيث اقتنص نسخة العام الحالي، فيدريكا كولومبو وتشينزا مينتي.



