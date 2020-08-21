بيريللي تطلق اطارات جديدة لفيات

أنسامد - 21 أغسطس /آب - أطلقت شركة بيريللي الايطالية المتخصصة في صناعة الاطارات إطارا جديدا لسيارة فيات 500 الشهيرة والذي يشكل جزءًا من سلسلة إطارات بيريللي المخصصة للسيارات التي تم تصميمها من 1950 إلى 1980 بتكنولوجيا حديثة تضمن السلامة والأداء القوي لسيارة فيات 500.



بالنسبة لجميع الإصدارات المختلفة من Fiat 500 التي تم تصنيعها منذ عام 1957، أعادت بيريللي انتاج اطار Cinturato CN54، والذي تم إطلاقه في الأصل في عام 1972، حيث جاء الاطار الجديد بجدار جانبي مشابه للإطار الأصلي.



صنع الاطار الجديد بتكنولوجيا حديثة ليضمن أيضًا تماسكًا أكبر وتحكمًا محسّنًا على الأسطح الرطبة، مما يضمن معايير السلامة والأمان العالية دون المساس بالطراز الأصلي.



