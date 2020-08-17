الظهور الاول لسيارة لوسيد منافس تسلا في سبتمبر

انسامد - 17 اغسطس - اب - في بداية شهر سبتمبر ، ستقدم شركة لوسيد موتورز سيارتها الكهربائية بالكامل. أعلنت الشركة بولاية كاليفورنيا أنها ستكون سيارة سيدان فاخرة كهربائية بالكامل سيتجاوز مداها 800 كيلومتر.. و يعتبر هذا المدي رقما قياسيا في الوقت الحالي ..حيث سجلت الرقم السابق كل من لونج رانج و تيسلا و كان يبلغ 640 كم.



و سيسجل الجيل القادم من رودستار و الذي سيدخل حيز الإنتاج في عام 2021 مدى يزيد عن 900 كيلومتر. قال بيتر رولينسون ، الرئيس التنفيذي لشركة لوسيد موتورز ، من جانبه ، إن شركته تعمل على انتاج سيارة دفع رباعي كهربائية وأن نموذجًا أوليًا يتم تجربته بالفعل..و اكد ان الشركة تعمل منذ وقت طويل علي انتاج سيارة دفع رباعي تعمل بالبطارية ..ولكن حتى الآن لم يتم قبول وجود نموذج أولي عملي.



وفي خلال المقابلة ، ألمح الرئيس التنفيذي إلى أن النموذج الجديد سوف يتفوق على تيسلا من حيث الفخامة الداخلية ، ويتسارع من صفر إلى 60 ميل في الساعة في 2.5 ثانية ، وسيبدأ سعره من 100000 دولار.



