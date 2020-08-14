بنتلي تكشف عن سيارة جديدة بمواصفات رائعة

أنسامد - 14 أغسطس /آب - كشفت شركة بنتلي البريطانية المتخصصة في صناعة السيارات عن كافة تفاصيل سيارتها الجديدة بنتايجا سبيد Bentley Bentayga Speed والتي تعتبر أفضل طراز في عائلة بنتايجا.



تتميز السيارة الجديدة بأحدث التقنيات مع ادخال تعديلات على السيارة بشكل كبير من الداخل والخارج. كما تتميز بمحرك مكون من 12 سلندر تيربو سعة 6.0 لتر بقوة 635 حصان مع عزم دوران 900 نيوتن متر، متوفر من 1500 دورة في الدقيقة إلى 5000 دورة في الدقيقة.



بفضل الأداء الاستثنائي للسيارة، تبلغ سرعتها القصوى 306 كم / ساعة (190 ميلاً في الساعة)، بينما تنتقل السيارة من الثبات وحتى سرعة 100 كيلو متر في الساعة خلال 3.9 ثانية.



ويتم صنع Bentayga Speed يدوياً في كرو البريطانية. ترتكز بنتايجا سبيد على التصميم المحدَّث بالكامل للسيارة الجديدة التي تتمتع بالمزايا التصميمية ذاتها لدى بنتلي. ويتميز الطراز الجديد بكونه محدَّث بشكل بارز من الداخل والخارج.



داخل السيارة، تقدم بنتايجا سبيد ​​فكرة تصميم قوية توازن بشكل مثالي بين الفخامة والأداء الذي لا مثيل له. وتضم السيارة شاشة لمس عالية الدقّة أكبر حجماً وأكثر سطوعاً قياس 10.9 بوصة تتميّز بكونها مقاوِمة للانعكاس واللمعان مع خاصّية لمس محسنة.



