فيات باندا أكثر السيارات مبيعا في إيطاليا

أنسامد - 7 أغسطس /آب - لا تزال سيارة فيات باندا هي السيارة المفضلة لدى كثير من الإيطاليين، وكذلك أيضًا في النسخة الهجينة من فيات باندا، لما تتمتع به من أداء قوي تتميز به في سوق السيارات.



في شهر يوليو، يبدو أن الكارثة التي ضربت سوق السيارات والتي بدأت مع انتشار فيروس كورونا المستجد تتباطأ بشكل كبير، لتضع حدا للانخفاض الذي شهدته سوق السيارات، خاصة من حيث تفضيلات العملاء الذين يفضلون دائما اختيار سيارات البنزين بدلاً من الديزل وسيارات الدفع الرباعي وسيارات الكروس أوفر.



ومع مبيعات بلغت 9860 سيارة في شهر يوليو وأكثر من 56 ألف سيارة في الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري ، تؤكد فيات باندا ريادتها في سوق السيارات الإيطالية. وفي الشهر السابع، تدخل مباشرة في المركز الأول أيضًا في تصنيف السيارات الهجينة الذي تتصدره فورد بوما بأكثر من ألفي سيارة.



تدخل المنافسة أيضا في السوق الإيطالية مجموعة فيات كرايسلر بسيارتين أخريين، وهما سيارة Lancia Ypsilon التي حققت مبيعاتها 3638 وحدة في يوليو، والسيارة فيات 500X التي سجلت مبيعاتها 3589، بينما جاءت جيب رينيجيد في المركز الرابع (3167 سيارة) تليها فولكس فاجن جولف وتي روك.



