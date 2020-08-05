إيطاليا: يوليو يسجل أفضل ثاني أداء لمبيعات الدراجات النارية

أنسامد- 5 أغسطس/ آب - شهد قطاع مبيعات الدراجات النارية قفزة مهمة خلال شهر يوليو/تموز، بعد تراجع كبير خلال الشهور الماضية، جراء تداعيات وباء كورونا المستجد والإجراءات الصحية المتخذة لكبح جماحة.



وأزداد إقبال الإيطاليين على شراء الدراجات النارية والاسكوتر وكذلك الدراجات العاملة بالمحركات في إيطاليا، إذ سجل مبيعات وسائل النقل بعجلتين خلال الشهر الماضي زيادة بنسبة 25،7% بالمقارنة بنفس الشهر من عام 2019، بحسب الهيئة الوطنية للدراجات، والدراجات النارية والأكسسوارات.



وأوضح رئيس الهيئة، باولو ماجري، أنه ينبغي الإشارة إلى أن الإغلاق قد تسبب في تعطل السوق في وقت كان يشهد حيوية قصوى، لكن الميل الإيجابي خلال هذين الشهرين الأخيرين، لعودة النشاط يبدو واضحا، ويعطي ثقة للقطاع بجميع سلاسله.



ورغم هذه الزيادة، فإنها لم تقلل إلا بنسبة قليلة، من التأثير الذي خلفه كورونا على القطاع، والذي سجل -14،63% وفقا للبيانات، بحسب ماجري، مشيرا إلى أن هناك مخاوف من تراجع المبيعات خلال الخريف المقبل.



وخلال شهر يوليو، سجل مبيعات وسائل النقل ذات العجلتين فوق 50 سي سي، 36824، مما يعني أكبر نسبة مبيعات في 2020، بعد شهر يونيه، الذي سجل زيادة بنسبة 24،59% بالمقارنة بشهر يونيه من العام الماضي.



وفي نفس الشهر، ازداد تسجيل الدراجات النارية الجديدة بنسبة 31،11%، أي ما يعادل 15040 دراجة نارية مباعة، يتبعها الاسكوتر الذي شهد مبيعات بنسبة 21751، بمعدل نمو 20،48%، في حين وصل مبيعات الدراجات النارية إلى 3281، بزيادة 17،3%.



