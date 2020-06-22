فورمولا إي تعود إلى روما في 10 أبريل 2021

انسامد - 22 يونيو - حزيران - تعود سباقات بطولة فورمولا إي إلى روما في 10 أبريل 2021 حيث قام الاتحاد الدولي للسيارات بإضفاء الطابع الرسمي على التقويم المؤقت لموسم 2020/21 يقول عمدة روما فرجينيا راجي على الفيسبوك عادت روما مرة أخرى الي دور البطولة للسباقات الدولية للفورمولا إي... ستتوقف المنافسة على المقاعد الفردية للكهرباء في العاصمة. فورمولا اي حدث رياضي فريد يتميز بالاستدامة والابتكار التكنولوجي". لذلك .. وتصبح روما مرة أخرى وجهة أساسية للأحداث الكبرى ولكن هذا العام بسبب حالة الطوارئ الصحية التي كان علينا أن نتخلى عنها ، لكننا مستعدون للبدء أقوى من ذي قبل. سيقام سباق جائزةاي في روما مع مسار غير معتاد.. سيتم الكشف عن جميع التفاصيل في الأشهر المقبلة حيث سيبدأ الموسم السابع في سانتياغو دي تشيلي في 16 يناير 2021... وستصل فورمولا إي بعد ذلك إلى مكسيكو سيتي ، على حلبة هيرمانوس رودريجيز ، ريهاد ،ثم يقام السباق مزدوج في المملكة العربية السعودية ، وسانيا ، في الصين ، قبل الانتقال إلى أوروبا. لسباقات روما وباريس.. ثم يأتي دور موناكو ، حيث ستعود فورمولا إي في الثامن من مايو.

