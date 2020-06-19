لامبورغيني تطرح نسخة جديدة من سيارتها أوروس

انسامد - 19 يونيو / حزيران - قررت شركة لامبورغيني الايطالية المصنعة للسيارات طرح نسخة جديدة من سيارتها أوروس تحمل اسم بيرل كابسول والتي تتميز بمجموعة من الألوان الجديدة تمامًا، كما أنها بخيار التخصيص الحصري الأول والذي تم تطويره من قبل قسم التصميم سنترو ستايل.



ويتميز هذا الطراز بمظهر خارجي قوي بلونين، والذي يشمل ألوان لامبورغيني التقليدية اللامعة ذات أربعة طبقات، وهذه الألوان هي: الأصفر والبرتقالي والأخضر ،مع سقف أسود شديد اللمعان وناشر خلفي وعاكس وأنابيب عادم باللون الرمادي غير اللامع وعجلات باللون الأسود اللامع أيضًا مقاس 23 بوصة في إشارة إلى لون هيكل السيارة.



تتسم التشطيبات الداخلية بتركيبة حصرية من لونين، وتتميز بخياطة المفروشات السداسية مع شعار مطرز على المقاعد، بالإضافة إلى تفاصيل ألياف الكربون والألمنيوم الأسود المؤكسد. كما يمكن الحصول أيضًا على مقعد كهربائي اختياري كامل حصري لضمان أقصى قدر من الراحة.



وقال ستيفانو دومينيكالي،رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للشركة: جذبت سيارة لامبورغيني أوروس عملاء متنوعين للغاية منذ إطلاقها مع أنماط حياة متنوعة، مضيفا : ما يقرب من 80% من هؤلاء العملاء ، حوالي 10% منهم من النساء ، عملاء جدد مع لامبورغيني.



