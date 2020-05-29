أكثر من ثلثي الايطاليين يفضلون السيارة للتنقل

أنسامد - 29 مايو / أيار - كشف مسح شهر إيطالي أجري في الفترة بين شهري أبريل ومايو أن سبعة من أصل عشرة إيطاليين سوف يستخدمون السيارة في تنقلاتهم بعد انتهاء حالة الطوارئ الصحية الناجمة عن تفشي فيروس كورونا المستجد.



وأضافت الدراسة التي أجرتها مجموعة Areté الاستشارية أن 10% فقط من الايطاليين سوف يعودون لاستخدام وسائل النقل العام.



ولشراء سيارات جديدة يميل الإيطاليون بشكل متزايد إلى استخدام وسائل جديدة مثل التأجير طويل الأجل، وذلك بسبب الازمة الاقتصادية.



ووفقا للدراسة، فإن واحد فقط من بين ثلاثة ايطاليين مستعدون لشراء السيارة نقدا.



تسببت حالة الطوارئ الصحية المتعلقة بفيروس كورونا في حدوث سيناريوهات غير مسبوقة بالنسبة لمعظم الإيطاليين الذين لا يزالون ينتظرون عودة الحياة لطبيعتها، مما سيغير عادات المستهلكين.



يقول حوالي 90% من الايطاليين إنهم على استعداد للتنقل، ولكن فقط بشكل فردي باستخدام سياراتهم الخاصة.



