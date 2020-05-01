فيات كرايسلر تستأنف أنشطتها في ٤ مايو

أنسامد في الأول من مايو / أيار - أعلنت مجموعة "فيات كرايسلر" للسيارات إعادة فتح شبكة مبيعات ومساعدة المجموعة في إيطاليا اعتبارا من 4 مايو.



وبالتعاون مع كافة فروع المجموعة، سيطبق وكلاء المجموعة وورش العمل أيضًا بروتوكول السلامة والصحة للعملاء والموظفين، والذي تم تطويره بمساعدة عالم الفيروسات روبرتو بوريوني وتمشيًا مع أحدث اللوائح التي أصدرتها الحكومة من أجل إعادة تشغيل آمنة وفعالة.



يوفر البرنامج الذي تتبعه الشركة الاجراءات الصحية في منطقة الاستقبال في كل صالة عرض وورشة عمل، بالإضافة لاستقبال عدد محدود من العملاء.



سيتم تزويد الموظفين بمعدات الحماية الشخصية للاجتماعات مع العملاء وتنفيذ التدخلات. وستكون قائمة التوصيات الخاصة بالسلوك الواجب اتباعها بالاضافة إلى قواعد التباعد الاجتماعي معلنة للجميع.



بالإضافة إلى ذلك، سيتم تقديم جل التعقيم والقفازات والأقنعة التي تستخدم لمرة واحدة للعملاء.



يقول سانتو فيسيلي رئيس مركز عمليات المجموعة في إيطاليا: إن البروتوكول الذي شاركناه بالفعل مع شبكة المبيعات والمساعدة لدينا يؤكد أهمية الحفاظ على صحة وسلامة موظفينا وعملائنا.



