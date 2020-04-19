تراجع كبير في مبيعات السيارات في أوروبا بسبب كورونا

أنسامد - 19 ابريل / نيسان - تسبب فيروس كورونا المستجد في آثار
خطيرة على سوق السيارات الأوروبية، حيث سجلت مبيعات السيارات في
شهر مارس في أوروبا الغربية 853.077 سيارة مقابل 1.771،030
بانخفاض 51.8% مقارنة بنفس الشهر من عام 2019.
ووفقًا للبيانات الصادرة عن رابطة مصنعي السيارات الأوروبية،
تراجعت مبيعات السيارات بمعدل 917.953 سيارة، لتسجل انخفاضا بلغت
نسبته 51.8%.
وسجل إجمالي مبيعات السيارات في الربع الأول من العام الجاري
3.054.793 سيارة، بانخفاض 26.3% مقارنة بنفس الفترة من العام
الماضي.
سجلت مبيعات مجموعة "فيات كرايسلر" 27.326 سيارة في شهر مارس في
أوروبا، بانخفاض 74.4% مقارنة بنفس الشهر من عام 2019، فيما بلغت
مبيعات المجموعة خلال الربع الأول من العام الجاري 170.327 سيارة،
بانخفاض قدره 34.5% عن نفس الفترة من العام الماضي.
نظرًا للتدابير التي وضعتها الحكومات للتعامل مع جائحة فيروس
كورونا ، فإن مبيعات "فيات كرايسلر" في مارس وخلال الربع الأول من
العام الجاري في أوروبا لا يمكن مقارنتها بنتائج عام 2019.