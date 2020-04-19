تراجع كبير في مبيعات السيارات في أوروبا بسبب كورونا

أنسامد - 19 ابريل / نيسان - تسبب فيروس كورونا المستجد في آثار خطيرة على سوق السيارات الأوروبية، حيث سجلت مبيعات السيارات في شهر مارس في أوروبا الغربية 853.077 سيارة مقابل 1.771،030 بانخفاض 51.8% مقارنة بنفس الشهر من عام 2019.



ووفقًا للبيانات الصادرة عن رابطة مصنعي السيارات الأوروبية، تراجعت مبيعات السيارات بمعدل 917.953 سيارة، لتسجل انخفاضا بلغت نسبته 51.8%.



وسجل إجمالي مبيعات السيارات في الربع الأول من العام الجاري 3.054.793 سيارة، بانخفاض 26.3% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.



سجلت مبيعات مجموعة "فيات كرايسلر" 27.326 سيارة في شهر مارس في أوروبا، بانخفاض 74.4% مقارنة بنفس الشهر من عام 2019، فيما بلغت مبيعات المجموعة خلال الربع الأول من العام الجاري 170.327 سيارة، بانخفاض قدره 34.5% عن نفس الفترة من العام الماضي.



نظرًا للتدابير التي وضعتها الحكومات للتعامل مع جائحة فيروس كورونا ، فإن مبيعات "فيات كرايسلر" في مارس وخلال الربع الأول من العام الجاري في أوروبا لا يمكن مقارنتها بنتائج عام 2019.



