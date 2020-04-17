فيراري تشارك في إنتاج معدات طبية لمكافحة كورونا

أنسامد - 17 ابريل / نيسان - قررت شركة فيراري الايطالية لصناعة السيارات المشاركة في مكافحة انتشار فيروس كورونا في البلاد، حيث بدأ مصنع الشركة في مارانيلو في إنتاج الصمامات لأجهزة التنفس وأجزاء الأقنعة الطبية.



تقول شركة فيراري إن بعض الصمامات تم تطويرها من قبل شركة Mares المتخصصة في صناعة معدات الغطس لتتناسب مع حالة المرضى الذين يعانون من أزمات تنفسية.



تخطط فيراري في الأيام القادمة لتصنيع عدة مئات من أجهزة التنفس التي بدأت بالفعل في انتاجها وستستمر في توزيعها بالتنسيق مع وكالة الحماية المدنية على العديد من المستشفيات الإيطالية.



توضح فيراري أن صمامات أجهزة التنفس والأقنعة الطبية لمتخصصي الرعاية الصحية هي مكونات مصنوعة من لدائن حرارية. سيتم الإنتاج باستخدام طابعات ثلاثية الأبعاد متقدمة في قسم "البناء التجريبي"، حيث عادة ما يتم انتاج العينات الأولى من طرازات السيارات الجديدة قبل اختبارها والموافقة عليها للإنتاج على نطاق واسع.



