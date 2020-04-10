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فيراري تؤكد انعقاد الجمعية العمومية منتصف ابريل
    أنسامد - 10 ابريل / نيسان - أكدت شركة فيراري الايطالية لصناعة السيارات انعقاد اجتماع الجمعية العمومية للشركة كما هو مقرر له في 16 أبريل الجاري في مدينة أمستردام مع جدول الاعمال المعلن مسبقا.

    وقالت الشركة في بيان لها: نظرا لحظر السفر والقيود المحلية على الاجتماعات بسبب وباء فيروس كورونا، سيشارك المديرون التنفيذيون في الاجتماع عبر تقنية الفيديو كونفرانس، مضيفة أن المساهمين لن يشاركوا في الاجتماع شخصيا، ولكن سيتمكنون من الإدلاء بأصواتهم بالوكالة أو عبر شبكة الإنترنت.

    ومع ذلك، سيكون المساهمون قادرين على متابعة الاجتماع عن بعد ومناقشة البنود المدرجة ضمن جدول الأعمال.

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