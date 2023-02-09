الفاروميو..جوليا وستلفيو 2023 ..فن الكمال

(أنسامد) - فبراير 9 - روما - اعلنت شركة الفا روميو الايطالية للسيارات الفاخرة عن جولة اطلاق اوروبية لطرازي جوليا وستلفيو الجديدين واللذان يعتبران نموذجين للتميز والنجاح.



وتقول الشركة إن إجمالي الطلب عليهما قد بلغ 10 الاف تسجيل في إيطاليا فقط رغم المنافسة المتزايدة بالاسواق.



وتكتسب جوليا وستلفيو من حيث التصميم مظهرًا جديدًا مع المصابيح الأمامية المتكيفة ذات الصمام الكامل المصفوفة. وتقدم منصة خدمات الفا كونكت مجموعة واسعة من الخدمات المفيدة للسلامة والراحة وهي مصممة لتقديم تحديثات عبر الأثير.



وتوضح الشركة، "في منطق التطور الجيلي، كانت جوليا وستلفيو الأكثر هدوئا وخالية من الاهتزازات في مقصورة الركاب، وهو تقدم مرتبط أيضًا بالجودة التي يمكن إدراكها". (أنسامد).



