الرالي التاريخي تارجا فلوريو من 5 إلى 7 مايو

(أنسامد) - فبراير 2 - روما - يقام في الفترة من 5 الي 7 مايو النسخة 107 من الرالي التاريخي تارجا فلوريو وهو أقدم سباق سيارات في العالم تنظمه اي سي باليرمو، بمساعدة نادي السيارات الإيطالي.



يبدأ السباق من وسط باليرمو ويقع خط النهاية في تيرميني ايميريزي.



ويعتبر سباق تارجا فلوريو التاريخي منافسة تثري الحدث الرئيس في سيسيليا والتي تعد الجزء الثالث من بطولة الرالي الايطالي سباركو وتمنح نقاطاً هامة للبطولات الاقليمية.



تارجا فلوريو هو سباق سيارات التحمل على الطرق المفتوحة ويجري في الجبال بالقرب من باليرمو في صقلية.



وبدأت المسابقة في عام 1906، حيث كانت أقدم مسابقة للسيارات الرياضية كما كانت جزءاً من بطولة العالم حتى عام 1973. (أنسامد).



