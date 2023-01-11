ميلانو تخفض السرعة القصوى إلى 30 كم / ساعة اعتبارًا من 2024

(أنسامد) - يناير 11 - روما - وافق مجلس مدينة ميلانو هذا الأسبوع على اقتراح يخفض الحد الأقصى للسرعة في المدينة الشمالية إلى 30 كم / ساعة من عام 2024، علما بأن الحد الحالي هو 50 كم / ساعة.



وقد قوبلت هذه الخطوة ببعض الانتقادات من وزير النقل ماتيو سالفيني، زعيم حزب الرابطة اليمينية الذي حكم لومباردي لعقود، قائلاً "أذكر رئيس البلدية (عضو يسار الوسط جوزيبي سالا) والحزب الديمقراطي (يسار الوسط) PD بأن الناس يريدون العمل، مما يعني أن وظائفهم ستتعطل بسبب هذا الحد المنخفض".



وقال ماوريتسيو لوبي من حزب نوي مودراتي (نحن المعتدلون) الذي يمثل يمين الوسط " إن الناس سيضطرون إلى تجاوز الحد، ولا تحاول إخفاء خطوة الحصول على نقود (في شكل غرامات) كخطوة تهدف إلى السلامة على الطرق".



ومن جهته رد المحقق المحلي "ليس هناك ثمن للسلامة على الطرق" وقال إن الحد الجديد "سينقذ بالتأكيد الأرواح". (أنسامد).



