انتصارات هوندا سيفيك ار تي سي ار بفضل جاس سبورت الإيطالية

(أنسامد) - ديسمبر 29 - روما - أجرى فريق جاس سبورت الايطالي تطوير السيارات الرسمية لشركة هوندا سيفيك اف ال 5 مما ساعد الشركة على تحقيق 398 انتصارا و 74 لقباً رئيسياً عام 2015 بينما حققت في 2022 77 انتصاراً و 19 لقباً في أوروبا واسيا و امريكا الجنوبية.



فريق جاس موتورسبورت هو فريق إيطالي لسباق السيارات ويملك شركة هندسية و تصنيعية تأسست عام 1995 مقرها ميلانو.



وقد ساهم الفريق الإيطالي مع الشركة اليابانية منذ 1998 أي ما يقرب من ربع قرن حيث قام مصنع لومبارد بتصميم و تطوير وخدمة العلامة بشكل رسمي بداية من موديلات اكورد واتش ار سي منذ عام 2017.



وسوف يركز بداية من العام الجديد على سيفيك تايب ار تي سي ار الجديدة استنادًا إلى طراز الإنتاج اف ال 5 الذي تم إطلاقه لأول مرة في أوائل عام 2022.



وتحظى السيارة بالعديد من المميزات المبتكرة بما في ذلك التصميم الخارجي مع حزمة ديناميكية هوائية معدلة بالكامل، وهيكل جديد، وأنظمة مكابح ونقل محسّنة، بالإضافة إلى نسخة منافسة متطورة من 2.0- محرك رباعي الأسطوانات مزود بشاحن توربيني لتر موجود في النسخة الإنتاجية للسيارة. (أنسامد).



