بولونيا: التجمع الأخير لسباق السيارات القديمة في 2022

(أنسامد) - ديسمبر 14 - روما - اجتمع أعضاء نادي بولونيا للسيارات في عطلة نهاية الاسبوع في مقر وكالة ليكزس في سان لازارو دي سافينا.



و يعد هذا اللقاء الذي ضم 19 فريقاً من اصحاب السيارات القديمة الاخير قبل عيد الميلاد المجيد وهو الموعد السنوي الشتوي لمالكي السيارات التاريخية في سباق "جران فريدو رالي".



وتضمنت الفعاليات زيارة دير مادونا دي لورد في كامبيجيو بالإضافة لزيارة مقابر ضحايا الحرب العالمية الأولى وانتهي اليوم في مزرعة تقع في قلب تلال توسكان.



وتبدأ فعاليات نادي بولونيا للسيارات 2023 المخصص للسيارات القديمة يوم 7 مايو تحت عنوان " تاريخ العجلات"وهو حدث تقليدي في تاريخ النادي يعود به للنور بعده تجمع "بورجي وكاستيلي" يوم 15 اكتوبر بعد اختفائه لعدة سنوات ماضية.



وتنتهي دورة عام 2023 يوم 8 ديسمبر مع خامس سباق "جران فريدو رالي". (أنسامد).



