ظهور مازيراتي جران كابريو 2024

(أنسامد) - أكتوبر 27 - روما - ظهرت مؤخراً صور السيارة مازيراتي جران كابريو موديل 2024 أثناء قيامها بالاختبارات الشتوية، ويظهر من خلال تلك الصور أن شارة العلامة التجارية مازيراتي المتواجدة علي المصد الأمامي مغطاة بالتمويه ولم يظهر شيء ألا سقف السيارة المصنوع من القماش الذى يمكن إزالته .



تأتي سيارة مازيراتي جران كابريو موديل 2024 بسقف قابل للطي، ومقاعد خلفية ومقابض أبواب انيقة، وثلاثة فتحات على الرفارف الأمامية، ووحدات مصابيح أمامية مثل المتواجدة في سابقتها.



تقدم سيارة مازيراتي جران كابريو موديل 2024 بمحرك سداسي الأسطوانات توربيني سعة 3000 سي سي، ينتج قوه تصل الي 483 حصان، وعزم دوران 600 نيوتن/متر، وتتسارع السيارة من وضع السكون حتى سرعة 100 كم/ ساعة في مدة زمنية قدرها 3.9 ثانية، وتصل سرعة السيارة القصوى إلي 302 كم /ساعة.



يمكن لمحرك سيارة مازيراتي جران كابريو موديل 2024 أن يحصل علي ترقيات من نيتونو والتي ترفع قدرته إلى 543 حصان، وعزم دوران 650 نيوتن/متر، وذلك يجعل السيارة تصل إلي سرعة 100 كم/ ساعة في مدة زمنية قدرها 3.3 ثانية.



وبالتالي فأن مازيراتي جران كابريو موديل 2024 ليست أسرع سيارة من مازيراتي قابلة للتحويل، أما سيارة جران كابريو فولجور الكهربائية بالكامل، يمكنها أن تنتج قوة 751 حصان و1350 نيوتن/متر، متصلة ببطارية سعة 800 فولت، حيث أن سيارة فولجور قادرة على التسارع من 0-100 كم /ساعة في 2.8 ثانية . (أنسامد).



