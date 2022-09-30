ستيلانتس تحتفل بـ 7 ملايين مركبة

(أنسامد) - سبتمبر 30 - روما - يساهم مصنع "سيفيل" في أتيسا في إيطاليا، في ريادة سوق المركبات التجارية في دول (EU-30)، وتصنيع سيارات فيات بروفيشينال، وسيتروين، وبيجو، وأوبل/فوكسهول الكبيرة.



تخطط ستيلانتس لمضاعفة الإيرادات لقطاع المركبات التجارية، كما أعلنت في خطتها الإستراتيجية "Dare Forward2030".



احتفلت ستيلانتس العالمية، بعد مرور 40 عامًا على دخولها عالم تصنيع السيارات، بتصنيع 7 ملايين سيارة في مصنع "سيفيل" في أتيسا في إيطاليا، أكبر مصنع للمركبات التجارية الخفيفة (LCV) في أوروبا، والذي يصنع شاسيهات سيارات فيات بروفيشنال دوكاتو، سيتروين جامبر، بيجو بوكسر، واوبل/ فوكسهول موفانو.



وكانت ستيلانتس قد أعلنت عن خطتها الإستراتيجية الطموحة "Dare Forward 2030" مؤخرًا، والتي تهدف إلى مضاعفة إيراداتها بحلول 2030 مقابل عام 2021، من خلال 26 عملية إطلاق جديدة، بالإضافة إلى تعميم دخول تصنيع السيارات الكهربائية في جميع القطاعات.



وخلال النصف الأول من العام الجاري، أصبحت ستيلانتس رائدة سوق السيارات التجارية في دول الاتحاد الأوروبي بحصة 33.2%، وأمريكا الجنوبية بحصة 30.7%. كما كانت ستيلانتس أيضًا رائدة في مبيعات السيارات التجارية الكهربائية التي تعمل بالبطاريات (BEV) في دول الاتحاد الأوربي مع ما يقرب من 50٪ من حصة السوق من السيارات الكهربائية للنصف الأول من عام 2022.



ومن جانب آخر، أعلنت ستيلانتس وتويوتا موتورز أوروبا عن اتفاق تعاون ستقوم ستيلانتيس بموجبه بتزويد تويوتا موتورز أوروبا بشاحنة تجارية جديدة كبيرة الحجم، بالإضافة لنسخة كهربائية بالبطارية، للبيع في أوروبا تحت علامة تويوتا التجارية، والتي سيتم إنتاجها بمصانع ستيلانتيس في جليفيس ببولندا وأتيسا بإيطاليا.



جدير بالذكر أنه تم إنشاء مصنع سيفيل (الشركة الأوروبية للمركبات الخفيفة) كشراكة بين فيات كرايسلر أوتوموبيل ومجموعة بي إس إيه الفرنسية عام 1978.



تم افتتاح المصنع عام 1981 على مساحة أكثر من 1.2 مليون متر مربع، بطاقة إنتاجية تصل إلى 1200 مركبة يوميا، حيث يعد أكبر مصنع للمركبات التجارية الخفيفة وأكثرها مرونة في أوروبا من خلال إنتاج مجموعة كبيرة من مكونات السيارات. (أنسامد).



