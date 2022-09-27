مازيراتي تطلق سلسلة محدودة من السيارات الرياضية الفائقة

(أنسامد) - سبتمبر 27 - روما - أعلنت «مازيراتي» عن إطلاق مشروع 24، والذي يقدم سلسلة محدودة من السيارات الرياضية الفائقة - 62 وحدة فقط - للارتقاء بتجربة قيادة سيارات «مازيراتي» وأدائها إلى مستوى جديد من الأدرينالين على حلبات السباق.



وتستوحي السيارة المخصصة للحلبات ميزاتها الفريدة من سيارة «مازيراتي MC20» مع إدخال تحسينات تقنية عليها، بما يشمل محرك «Nettuno» المكون من 6 أسطوانات والمدعّم بشواحن توربينية إضافية تولّد قوة تصل إلى 740 حصاناً، بالإضافة إلى نظام التعليق المبتكر ونظام الفرامل المصنوعة من الكربون والسيراميك والإطارات المخصصة للسباقات ومجموعة من مزايا السلامة المعتمدة من الاتحاد الدولي للسيارات.



وتنسجم مواصفات السيارة الجديدة مع المعايير التي تشتهر بها سيارات «مازيراتي» من حيث الخفة، إذ من المقرر أن يكون وزنها أقل من 1250 كيلوغراماً، ما يمنحها نسبة مثالية من القوة إلى الوزن تصل إلى نحو 1.69 كيلوغرام/حصان.



وصمم مركز «مازيراتي» مشروع 24، الذي يقدم سيارة جديدة وفريدة بمظهر جديد تماماً، حيث إن تصميم «مازيراتي» ينطلق هذه المرة إلى أقصى الحدود، متحرراً من القيود التي نراها عادة في سيارات السباق، والنتيجة هي شيء لم يسبق له مثيل من قبل، فهو يجمع بين الجمال والقدرات الرياضية الأصيلة بما يلبي أذواق واحتياجات هواة جمع السيارات. (أنسامد).



