إيطاليا: انخفاض تسجيل السيارات الكهربائية

(أنسامد) - أغسطس 3 - روما - بلغ عدد السيارات الكهربائية الجديدة المسجلة في إيطاليا في شهر يوليو الماضي 8670 وحدة بانخفاض قدره 24.15 بالمائة مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي حيث تم تسجيل 11431 وحدة .



وبحسب بيانات جمعية السيارات الكهربائية - وهي جمعية تضم اصحاب المصالح في التنقل الكهربائي - سجلت السيارات الكهربائية انخفاضًا بنسبة 29.30 بالمائة في المبيعات، ليصبح المجموع 3605 وحدة مباعة، كما أظهرت مبيعات السيارات الهجينة انخفاضًا بنسبة 20.01 بالمائة، إذ تم تسجيل إجمالي 5065 وحدة في الشهر، كما توقفت الحصة السوقية لسيارات السحب عند 7.88بالمائة .



وأشارت البيانات إلى أن هناك عدة أسباب تساهم في التباطؤ المفاجئ في سوق السيارات الكهربائية المرتبطة بشكل كبير بأزمة المواد الخام ، وعدم كفاية نظام الحوافز.



وأضافت " نحن نخسر 70 بالمائة على الأقل من الطلب الافتراضي على هذه المركبات "موضحة أن Fiat 500E هي السيارة الكهربائية الأكثر مبيعًا، مع تسجيل بيع 4357 وحدة. (أنسامد).



