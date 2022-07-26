فيات تحتفل بإعادة تصميم موديل "ارجو"

(أنسامد) - يوليو 26 - روما - تحتفل شركة السيارات الإيطالية العريقة "فيات" بنجاح إنتاج سيارتها "أرجو" مع إعادة تصميمها والإضافات الجديدة التي تجعل من هذه السيارة الرباعية القادمة من أمريكا اللاتينية أكثر سيارة رياضية متعددة الاستخدامات .



تم تجميع هذه السيارة المدمجة ذات الخمسة أبواب منذ إطلاقها في عام 2017 في مصنع "بيتيم" الاكبر علي الإطلاق لشركة فيات في البرازيل والتابع للمجموعة الام ، وتم انتاج 400000 وحدة .



وكانت " أرجو " سيارة الركاب الأكثر مبيعًا لشركة فيات في البرازيل في عام 2021 مع حجم مبيعات يصل إلي 85000 مركبة ، لتحتل المرتبة الثالثة بشكل عام في `` العشرة الأوائل '' على المستوى الوطني.



وقد تم تغييرمقدمة السيارة في موديلات عام 2023 وكذلك تحديث المقصورة الداخلية خاصة في إصدار سيارات الرحلات مع اضافة شاشة تعمل باللمس وتنجيد يشبه الجلد .



وتصلح هذه السيارة المرتفعة لكل أنواع الطرق السلسة و الوعرة في الجنوب الأمريكي.



وتمت إضافة العديد من التغييرات الداخلية الصغيرة ، بدءًا من عجلة القيادة ،وكذلك التصميم غير العادي للجنوط. (أنسامد).



