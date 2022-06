Auto: Unrae,esteso termineveicoli acquistati con ecobonus

(ANSA) - TORINO, 22 GIU - "Con l'articolo 40 del dl Semplificazioni fiscali, da oggi in vigore, il Governo ha dato seguito a una richiesta fortemente voluta dall'Unrae e sostenuta dall'intera filiera automotive. Il termine di 180 giorni era assolutamente insostenibile con l'attuale e perdurante crisi delle catene di fornitura globali, che stanno rallentando pesantemente i tempi di produzione dei veicoli. I 270 giorni, benché inferiori ai 300 richiesti, sono senz'altro un termine più adeguato alla reale situazione, che fa uscire operatori e consumatori da una estrema incertezza riguardo all'effettiva possibilità di fruire degli incentivi".. È il commento dell'Unrae che ringrazia "il ministro Giorgetti, il Mise e il Governo tutto, per aver accolto questo appello con una misura che va nella giusta direzione per il buon funzionamento dell'ecobonus". "L'auspicio adesso è che si proceda anche verso l'allargamento della platea dei beneficiari alle persone giuridiche, escluse unicamente per motivi di budget, includendo le vetture aziendali e i noleggi, in particolare il noleggio a lungo termine a privati, traino indiscusso della transizione ecologica nel mercato auto" conclude l'Unrae. (ANSA).