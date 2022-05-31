مهرجان موتور فالي يختتم فعالياته في مودينا

(أنسامد) - مايو 31 - روما - اختتم مهرجان موتور فالي فعالياته في مودينا حيث تم تسجيل 80 ألف زائر للنسخة الرابعة من المهرجان.



وعلى مدار أربعة ايام من 26 إلى 29 مايو الحالي أقيمت المؤتمرات والمعارض وعروض الأزياء والفعاليات الثقافية التي قام بتنظيمها موتور فالي بالتعاون مع إقليم إميليا رومانيا.



وقد أقيم المؤتمر الإفتتاحي في مسرح لوتشيانو بافاروتي فريني في مودينا بحضور 60 متحدثاً دولياً وعدد كبير من المديرين الذين عرضوا وجهات نظرهم المتعلقة بشكل خاص بالتحول البيئي والاستدامة بحضور 600 مدعو بالإضافة إلى 6000 مشاهدة عبر البث المباشر.



وقد توافد علي قرية موتور فالي الموجودة بمقر الأكاديمية العسكرية في مودينا حوالي 60 ألف زائر لمشاهدة 16 سيارة نادرة وأيضاً الدراجات النارية والسيارات الحديثة وسيارات السباق .



وقد شارك في المعرض 400 سيارة في 7 معارض أقيمت في الميادين الرئيسية لمدينة إيميليان وعبر شوارع مودينا. (أنسامد).



