مازيراتي تطرح سيارة إم سي 20 سييلو رياضية مكشوفة

(أنسامد) - مايو 27 - روما - طرحت شركة مازيراتي الإيطالية تحفتها الجديدة إم سي 20 سييلو، وهي سيارة رياضية مكشوفة.



تعتبر السيارة مازيراتي إم سي 20 الرياضية الخارقة فريدة من نوعها: فهي قادرة على السير على طول طريق سريع في وضع الهواء الطلق لانها مزودة بسقف متحرك مصنوع من الزجاج القابل للطي.



وتم تصنيع هذه السيارة بالكامل في مودينا وتطويرها في معامل مازيراتي وتقديمها في المصنع التاريخي في فيال سيرو مينوتي.



و تمثل السيارة إم سي وهو شعار مازيراتي كورس ورقم 20 نسبة لعام 2020 وهو تاريخ بداية تطوير العلامة الشهيرة، أما سييلو فهي تعني ان هذا الموديل من السيارة قادر علي منح سعادة القيادة في الهواء الطلق مع الإحتفاظ بكافة مميزات الكوبيه.



وتتميز هذه السيارة بأبوابها الحديثة " الفراشة" والتي تفتح لأعلي والتي تسهل دخول قائد السيارة والركاب. (أنسامد).



