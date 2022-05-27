Italiano | English
ANSA.IT
  • انسامد
  • الشبكة الاخبارية لوكالة الأنباء الايطالية أنسا
ANSAMed
سيارات
أهم الأخبار

أجندا و بيانات صحفية

تقارير خاصة

الأكثر قراءة

شركاء أنسامد

سيارات - دليل السيارات
مازيراتي تطرح سيارة إم سي 20 سييلو رياضية مكشوفة
    (أنسامد) - مايو 27 - روما - طرحت شركة مازيراتي الإيطالية تحفتها الجديدة إم سي 20 سييلو، وهي سيارة رياضية مكشوفة.

    تعتبر السيارة مازيراتي إم سي 20 الرياضية الخارقة فريدة من نوعها: فهي قادرة على السير على طول طريق سريع في وضع الهواء الطلق لانها مزودة بسقف متحرك مصنوع من الزجاج القابل للطي.

    وتم تصنيع هذه السيارة بالكامل في مودينا وتطويرها في معامل مازيراتي وتقديمها في المصنع التاريخي في فيال سيرو مينوتي.

    و تمثل السيارة إم سي وهو شعار مازيراتي كورس ورقم 20 نسبة لعام 2020 وهو تاريخ بداية تطوير العلامة الشهيرة، أما سييلو فهي تعني ان هذا الموديل من السيارة قادر علي منح سعادة القيادة في الهواء الطلق مع الإحتفاظ بكافة مميزات الكوبيه.

    وتتميز هذه السيارة بأبوابها الحديثة " الفراشة" والتي تفتح لأعلي والتي تسهل دخول قائد السيارة والركاب. (أنسامد).

    أحداث الأسبوع

    الجمعة 13 إبريل

    الثلاثاء 10 إبريل

    فيديو

    إيطاليا-صيف مبكر ..هانيبال يرفع الحرارة إلى 34 درجة

    ألبوم الصور