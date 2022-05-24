معرض سيارات ميمو ميلانو مونزا من 16الي 19 يونيو

(أنسامد) - مايو 24 - روما - تقام في الفترة من 16 إلى 19 يونيو القادم النسخة الثانية من معرض سيارات ميمو ميلانو مونزا في ثلاث مناطق في إيطاليا وهي ميلانو ومونزا ومضمار مونزا الوطني.



و قد أكدت النسخة الأولي من هذا المعرض على حقيقة أن ميمو أصبح حدثاً دولياً في مجال السيارات يجمع أحدث الإصدارات من 40 علامة تجارية للسيارات والدراجات النارية من كافة مصنعي وسائل النقل.



وستعرض هذه النماذج في الهواء الطلق مجاناً في شوارع وساحات ميلانو ومونزا ومضمار مونزا حيث يسهل وصول الجمهور ومحبي السيارات لإشباع شغفهم .



ويشارك في المعرض عدداً كبيراً من جامعي السيارات والنوادي الدولية للسيارات وأبطال السباقات المنظمة ليس فقط في لومباردي، ولكن في جميع أنحاء إيطاليا.



ستكون ميلانو المكان الرئيسي للمعرض الثابت لنماذج مصنعي السيارات والدراجات النارية والأحداث المؤسسية، بالإضافة إلى منطقة اختبار القيادة، مع إمكانية شراء الجمهور لسيارتهم الجديدة مباشرة في الموقع.



وستصبح مونزا، يومي السبت 18 والأحد 19 يونيو ، القلب النابض للحدث حيث ستلتقي السيارات الخارقة والهايبر كار والسيارات الكلاسيكية والنماذج الأولية المرموقة في المواقع المركزية بالمدينة لتقديم استعراضاتها. (أنسامد).



