دورات لصيانة السيارات التاريخية في لومبارديا

(أنسامد) - مايو 11 - روما - بدأت الدورات التدريبية في أكاديمية صيانة السيارات التاريخية القديمة في لومبارديا بفضل التحالف الناشئ بين سي ان ايه لومبارديا وسي ان ايه بادوفا وروفيجو لإعادة الحياة الي الاكاديمية.



وتعد الأكاديمية مركزاً متخصصاً حصرياً في مجال صيانة السيارات التاريخية القديمة.



وقد بلغ حجم الأعمال المتعلقة برياضة السيارات 392 مليون يورو مقسمة كالتالي: 203 مليون يورو لإدارة وصيانة المركبات أي 2000 يورو تقريباً للمركبة في السنة و90 مليون يورو للسياحة غير المباشرة والمسابقات و المعارض و86 مليون يورو لاقتناء وترميم المركبات و12 مليون يورو للسياحة المباشرة لمحبي السيارات.



وتنقسم الدورة التدريبية إلى قسمين: الأول دورة تمهيدية مدتها 16 ساعة والثاني دورة نظرية وعملية أكثر تخصصاً، ومدتها 30 ساعة.



وصممت الدورتان لضمان مستوى عالٍ من التدريب والخبرة يقدمها مدرسون متخصصون في مجال ترميم وصيانة السيارات من ذوي الخبرة العالية في هذا المجال. (أنسامد).



