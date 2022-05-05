سمارت#1... تسويق سيارة الدفع الرباعي الكهربائية في الخريف

(أنسامد) - مايو 5 - روما - منذ ظهورها الأول في برلين، حصلت السيارة سمارت#1 علي إعجاب الإيطاليين عند عرضها في روما.



ويعتبر هذا الموديل الأول من السيارات الكهربائية بالكامل، فهي ثمرة المشروع المشترك بين مرسيدس-بنز وجيلي.



بفضل التصميم المبتكر، المحدد في ميزات سيارات الدفع الرباعي مع الدفع الكهربائي، يمكنها تعزيز الخصائص المميزة للذكاء، مثل القدرة على الجمع بين الأبعاد المدمجة والمساحة الواسعة على متنها.



و يبلغ طول السيارة 4270 ملم وقاعدة عجلات 2750 ملم لجذب العملاء، وخاصة في أوروبا، الذين يميلون بشكل متزايد إلى شراء سيارات مدمجة ومتعددة الاستخدامات وعديمة الانبعاثات.



ويعمل محركها علي توفير 200 كيلو وات / 272 حصان بينما تضمن البطارية 66 كيلو واط/ساعة.



كما أنها مزودة بشكل بعجلات قياس 19 بوصة مع إطارات مقاس 235/45.



ومن الميزات التي تتيح للشكل الذكي رقم 1 الشعور براحة تامة في السير في المدن المزدحمة وكذلك على الطريق السريع .



وتشتمل حزمة Smart Pilot، من بين أشياء أخرى، على نظام تثبيت السرعة والمساعدة في ركن السيارة ومصابيح LED الأمامية .



وفي إيطاليا، سيتم تحديد أسعار سمارت # 1 بداية الخريف القادم وهو الموعد المقرر لتسويقها في إيطاليا في الخريف. وقد تم الإعلان عن تكوين شبكة italia srl الذكية، والتي ستدير المنتجات الجديدة في السوق الإيطالية الناتجة عن المشروع المشترك بين Daimler AG وGeely Group. (أنسامد).



