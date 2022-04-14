فيات دوكاتو.. التكنولوجيا في خدمة المحترفين

(أنسامد) - أبريل 14 - روما - قدمت شركة فيات بروفيشنال ،"شاحنتها الكبيرة" المخصصة للمحترفين، وتتضمن سلسلة من أنظمة مساعدة السائق المتقدمة، أثناء القيادة وأثناء وقوف السيارات، وهي مصممة بهدف تسهيل الاستخدام اليومي للسيارة.



و تتضمن حزمة أنظمة مساعدة السائق المتقدمة ومنها جهاز محدد السرعات والفرامل في حالة المواقف المفاجئة والتعرف على لوحات العلامات المرورية ومتابعة انتباه السائق ومنظم سرعات يتكيف مع السير والتوقف بالإضافة إلى جهاز الحفاظ على المسار والمساعدة في أوقات الذروة المرورية.



وتنضم التكنولوجيا الجديدة إلى قدرات "العمل" الموحدة لشركة Ducato والتي تهدف إلى تأكيد دورها كشركة رائدة في السوق. (أنسامد).



