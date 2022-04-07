"فورمولا إي" تعود الي روما يومي 9 و10 أبريل

(أنسامد) - أبريل 7 - روما - تعود بطولة العالم فورمولا إي إلي روما يومي 9 و 10 أبريل حيث تنطلق السيارات الكهربائية ذات المقعد الفردي عبر العاصمة للمرة الرابعة منذ ظهورها الأول في 2018 .



وقد انطلقت البطولة يومي 28 و29 يناير الماضي في الدرعية، بالمملكة العربية السعودية التي شهدت أول سباق ليلي للسيارات الكهربائية في تاريخ الفورمولا إي.



وسيقام السباقان الرابع والخامس للموسم الثامن من البطولة في روما حيث تدور المرحلتان في حلبة أور سيتي المذهلة ، حيث سيعود 20 ألف مشجع إلى المدرجات بعد انتهاء حالة الطوارئ.



وتعتبر المرحلة الإيطالية من البطولة حدثًا ذا أهمية كبيرة بالنسبة لروما وهي اليوم أكثر أهمية مع عودة مائة بالمائة من الجمهور في المدرجات. (أنسامد).



