النسخة الثامنة من مسابقة "حواء "علي مقود السيارات القديمة

(أنسامد) - مارس 16 - روما - اختتمت النسخة الثامنة من مسابقة" حواء علي مقود السيارات" في سيينا يوم الأحد .ويأتي الإختبار بعد عامين من التوقف القهري بسبب الظروف الصحية الناتجة عن وباء كوفيد-19 .



وقد شارك في المسابقة عدد كبير من الفرق أغلبهم من النساء .



وقدم البرنامج مزيجًا رائعًا من المتعة "على الطريق" والثقافة والرفاهية. وسيكون مقر الحدث في سان جيميجنانو ومن هنا سيتوجه الطاقم إلى سيينا وفلورنسا حيث يتم تقديم الجولات المصحوبة بمرشدين في المراكز التاريخية للمدن وكذلك في متحف جوتشي.



كانت المسابقة أيضًا فرصة لبدء التفكير في معاناة النساء الأوكرانيات من الحرب حيث قام المنظمون بوضع علامة تضامن من خلال تطبيق رسالة مكتوبة بلغتين (الإيطالية والأوكرانية) على السيارات ، وتحويل التظاهرة إلى مسيرة سلام طويلة.



وفي الوقت نفسه ، بدأ دعم حملة جمع التبرعات التي أطلقها الصليب الأحمر الإيطالي والمفوضية واليونيسيف. (أنسامد).



