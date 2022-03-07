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سيارات - دليل السيارات
إنخفاض مبيعات Stellantis Italy بنسبة 29.2٪ في فبراير
    (أنسامد) - مارس 7 - روما - كشفت شركة صناعة السيارات الإيطالية الفرنسية الأمريكية Stellantis Italy إن مبيعات ستيلانتيس في إيطاليا تراجعت بنسبة 29.2٪ في العام المنتهي في فبراير، مسجلة بيع 41859 سيارة في فبراير.

    وأشارت إلى إنخفاض حصتها في السوق من 41.2٪ في فبراير 2021 إلى 37.8٪ في فبراير 2022.

    وأضافت المجموعة أن سوق السيارات الإيطالي قد إنكمش بشكل عام بنسبة 22.6٪ في فبراير الماضي.

    ومن جهته قال الرئيس التنفيذي للشركة كارلوس تافاريس إن كل إنتاجها الأوروبي سينحصر في السيارات الكهربائية فقط بحلول عام 2030. (أنسامد).

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