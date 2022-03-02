ستيلانتس: سيارات كهربائية بالكامل تعم اوروبا 2030

(أنسامد) - مارس 2 - روما - أصبحت شركة ستيلانتس علي راس الصناعة في مجال "الحد من التغيرات المناخية" وستصل الي تحقيق نسبة صفر بالمائة للانبعاثات الكربونية عام 2038 مرورا بنسبة 50 بالمائة من الآن وحتى عام 2030.



وصرح رئيس مجلس ادارة الشركة كارلوس تافاريس، علي هامش الاجتماع المخصص لاستعراض الخطة الاستراتيجية للشركة، أن ستيلانتس تساهم في خلق مستقبل مستدام من خلال أخذ زمام قيادة حركة التخلص من الكربون بالإضافة إلي أنها حققت تقدماً اقتصادياً حاسمًا.



وتابع "نحن نعمل علي تحقيق مبيعات تصل الي 100 بالمائة في أاوروبا و50 بالمائة في الولايات المتحدة الأمريكية للسيارات الكهربائية من الآن وحتى نهاية العقد الحالي".



وأضاف "ستيلانتس تلتزم بأن تكون رائدة الصناعة في مجال مكافحة التغير المناخي وصولًا إلى مستوى صف انبعاث من الآن وحتى عام 2038". (أنسامد).



