ميلانو:تحديد حركة المرور في ساحة سانت اوجستينو بدءا من اليوم

(أنسامد) - فبراير 21 - روما - يدخل من اليوم حيز التنفيذ قرار تحديد حركة المرور في سانتا اوجستينو في ميلانو، حيث تبدأ الكاميرات التي تراقب الميدان ومداخله عملها.



وكان قرار تحديد حركة المرور في الساحة قد اتخذ عام 2020 في نفس توقيت اعادة تطوير الميدان، ويطالب بيان البلدية بهذه المناسبة، تسهيل الوصول الي الساحة والتحكم في مراقبتها بشكل اوتوماتيكي من خلال تركيب كاميرا والتوافق مع إدارتي النقل والأمن.



ستعمل الكاميرا بشكل تجريبي لمدة 30 يوما يبدأ بعدها تطبيق العقوبات علي مخالفة القرار.



وبناءا علي القرار، سيتمكن سكان وملاك الجراجات أو أماكن وقوف السيارات داخل المنطقة من الوصول إلى الساحة من خلال تقديم طلب إلى الشرطة المحلية لإصدارتصريح مرور للمركبات التي تخدم الأنشطة الموجودة في الشارع، كما ستتمكن أيضًا سيارات مشغلي السوق من الوصول الي الساحة يومي الثلاثاء والسبت فقط. (أنسامد).



