ستيلانتيس تعلن أن جيب تستحوذ على 19% من حصة السوق في يناير

(أنسامد) - فبراير 3 - روما - بداية جيدة لسيارات جيب في عام 2012، إذ أعلنت مجموعة ستيلانتيس الإيطالية الفرنسية الأمريكية، أن جيب، إحدى علامتها التجارية، قد استحوذت على نسبة 19% من سوق السيارات، خلال شهر يناير.



وأوضحت المجموعة أن مبيعات العلامة التجارية كانت قياسية، فيما يتعلق بسوق السيارات الكهربائية وسوق السيارات الهجين الأقل انبعاثات، وذلك بعدما أنهت العام الماضي، في صدارة العلامات التي حققت مبيعات، بنسبة 11.2%، بين جميع طراز السيارات التي تخلق أقل انبعاثات.



وبلغت الحصة الإجمالية لسيارة جيب، في إيطاليا 4.2%، بفضل السيارات من نوعية " SUV Renegade" و Compass 4xe، التي تصدر تحت العلامة جيب، ويتم تصنيعهما في إيطاليا. والسيارتان من نوعية السيارات القابلة للشحن وشكلتا الأعلى مبيعا في إيطاليا.



وعلق مدير جيب إيطاليا، على هذا النجاح بالقول، "هذه النتيجة الجديدة والمهمة، جنبا إلى جنب مع إطلاق إصدارات من نوعية e-Hybrid (كهربائية هجينة)، تتماشى تماما مع استراتيجية العلامة التجارية نحو تطوير نقل مستدام بشكل متزايد"، مضيفا، "يواصل السوق إظهار التقدير لتقنياتنا الهجينة الإضافية".



على صعيد آخر، أعلنت مجموعة ستيلانتيس، تراجع مبيعاتها لمختلف العلامات التجارية، على أساس سنوي، خلال شهر يناير بسنبة 26.7%.



كما تراجعت المبيعات الكلية للسيارات في إيطاليا بنسبة 19.7%.



(أنسامد).



