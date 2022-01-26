لمبورجيني كونتاش لاول مرة علي الطريق

(أنسامد) - يناير 26 - روما - حان الوقت لظهور السيارة لمبورجيني كونتاش ال بي اي 800-4 لأول مرة على الطريق .



ظهرت السيارة الخارقة سانت اجاتا بولونيز التي قدمت في شاطئ بيبلي في 13 أغسطس الماضي ، لأول مرة على أسفلت أحد الطرق ، مصحوبة بهذه المناسبة باثنان من أسلافها الأكثر أهمية ، وهما أول كونتاش ال بي 400.



تبلغ الطاقة الإجمالية لـكونتاش ال بي اي 800حوالي 814 حصانًا ، وهي مزودة بمحرك لامبورغيني V12 سعة 6.5 لترًا بقوة 780 حصانًا ، جنبًا إلى جنب مع محرك كهربائي بقوة 48 فولت مركب مباشرة على علبة التروس ، والذي يوفر 34 فولت إضافية للاستجابة الفورية وزيادة الأداء. يتم تشغيل المحرك الكهربائي بواسطة مكثف فائق يوفر طاقة أكبر بثلاث مرات من بطارية ليثيوم أيون من نفس الوزن.



سيتم إنتاج السيارة في إصدار محدود يبلغ 112 وحدة فقط ، وقد تم بيعها جميعًا قبل العرض. ... سيتم تسليم Countach LPI 800-4 ابتداءً من الربع الأول من عام 2022 للعملاء في جميع أنحاء العالم ، والذين سيكونون قادرين على قيادة جزء من تاريخ السيارات ، وإعادة اختراعه للمستقبل. (أنسامد).



