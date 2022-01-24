كافالينو كلاسيك 2022 .. فيراري الأحلام في بالم بيتش

(أنسامد) - يناير 24 - روما - كافالينو كلاسيك 2022 ، سيارة فيراري الأحلام في بالم بيتش بمناسبة الذكرى 75 للعلامة التجارية ، ظهر تعاون مع Pininfarina نسخة 2022 من بالم بيتش كافالينو كلاسيك على قدم وساق ، واحدة من أرقى مسابقات الأناقة المخصصة - كما يؤكد الاسم - لأجمل سيارات فيراري في كل عصر.



بمناسبة هذا الإصدار الخاص من كافالينو كلاسيك - الذي أصبح أكثر حصرية من خلال الاحتفالات بالذكرى السنوية 75 لتأسيس فيراري - شارك مصممو اكبر مصنعي السيارات بينينفارينا المشهورون عالميًا في إعادة ابتكار شعار ;كافالينو الأيقوني وتصميم الجوائز للمسابقة.



قال باولو تريفيسان ، نائب رئيس قسم التصميم فيبينينفارينا اوف امريكا "يشرفنا دعم حدث السيارات الكلاسيكية هذا بفضل إعادة تصميم شعار كافالينو والجوائز واضاف إن عملنا هو تكريم لهواة جمع السيارات المتحمسين وبداية صداقة جديدة بين كانوسا وبينينفارينا ".



تحتفل كافالينو منذ عقود بأشهر علامة تجارية إيطالية ، وتستمر القصة الآن مع شركاء هم أيضًا أصحاب امتياز إيطاليين استثنائيين ".



(أنسامد).



