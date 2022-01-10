معرض موتور بايك من 13 إلى 16 يناير في فيرونا

(أنسامد) - يناير 10 - روما - لم يتبق سوى أيام قليلة حتى موعد
"معرض فيرونيز لدراجات النارية" ، الذي أكده المنظمون مرة أخرى ،
وبالتالي فهو جاهز لفتح أبوابه في الفترة من 13 إلى 16 يناير.
الموعد مع معرض فيرونيز المخصص لكل المركبات ذات اعجلتين ، ثم يعود
إلى المشهد مع وصفته المكونة من مزيج من الدراجات النارية المخصصة
وإنتاج سلسلة ، والتي ستقدم في فيرونا العديد من المستجدات في
المعاينة الوطنية.
اكد العارضون علي تقديم أكثر من خمسين دراجة مخصصة لم يسبق لها
مثيل في العالم .
سيتم فتح ثمانية أجنحة للجمهور لمشاهدة منتجات 600 عارض علي
مساحة 120 ألف متر مربع مخصصة بالكامل للشغف بكل المركبات ذات
العجلتين.
من بين أكثر المواعيد المنتظرة ، أيضًا أولئك الذين يحضرون ضيوفًا
دوليين ، ولا سيما بطل العالم ثلاثين مرة توني بو ، الذي سيؤدّي
استعراضا كبيرا للقفزات يومي السبت والأحد أمام معرض موتور بايك
اكسبو.
داخل الجناح 8 الأسماء العالمية الأخرى التي يمكنك مقابلتها هي
أسماء الأمريكيين Ray Drea (رئيس قسم التصميم في Harley-Davidson
من 2012 إلى 2019) و Darren McKeag ، بالإضافة إلى المصور العالمي
الشهير Michael Lichter ، بالإضافة إلى الذي لا يمكن إيقافه فرانكو
بيكو ، عائدا من داكار.
بمناسبة الذكرى السنوية الـ 110 لتأسيس بينيلي ، ستعرض الشركة
التي تتخذ من بيزارو مقراً لها جميع طرازات المجموعة الجديدة
..سيكون المعرض أيضًا عرضًا لأحدث الابتكارات في مجموعة Ducati ،
بما في ذلك Desert X و Panigale V4 S و Streetfighter و
Multistrada. تؤكد BMW Motorrad أيضًا أن فيرونا هي واجهة عرض
لمجموعة التراث. النجوم ستكون طراد R18 و R NineT ، كما تمت
معاينتها في إصدارات مخصصة.
فقط لعشاق المعرفة ، سيتم إنشاء منطقة Custom District في
Pavilion 1 ، وهي منطقة مخصصة بالكامل للثقافة المخصصة ، وتتميز
بوجود أكشاك مدهشة وفنانين ومخصصين وأبطال. على الساحة الدولية.
خبر آخر مهم في القاعة 5 ، حيث سيكون الموضوع الرئيسي هو المغامرة
الكهربائية ، مع وجود مركبات بعجلتين عديمة الانبعاثات ووجود
علامات تجارية ناشئة مثل Cake و XEV Campello Motors و 2Electron و
E-Move Zero. (أنسامد).