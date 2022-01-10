معرض موتور بايك من 13 إلى 16 يناير في فيرونا

(أنسامد) - يناير 10 - روما - لم يتبق سوى أيام قليلة حتى موعد "معرض فيرونيز لدراجات النارية" ، الذي أكده المنظمون مرة أخرى ، وبالتالي فهو جاهز لفتح أبوابه في الفترة من 13 إلى 16 يناير.



الموعد مع معرض فيرونيز المخصص لكل المركبات ذات اعجلتين ، ثم يعود إلى المشهد مع وصفته المكونة من مزيج من الدراجات النارية المخصصة وإنتاج سلسلة ، والتي ستقدم في فيرونا العديد من المستجدات في المعاينة الوطنية.



اكد العارضون علي تقديم أكثر من خمسين دراجة مخصصة لم يسبق لها مثيل في العالم .



سيتم فتح ثمانية أجنحة للجمهور لمشاهدة منتجات 600 عارض علي مساحة 120 ألف متر مربع مخصصة بالكامل للشغف بكل المركبات ذات العجلتين.



من بين أكثر المواعيد المنتظرة ، أيضًا أولئك الذين يحضرون ضيوفًا دوليين ، ولا سيما بطل العالم ثلاثين مرة توني بو ، الذي سيؤدّي استعراضا كبيرا للقفزات يومي السبت والأحد أمام معرض موتور بايك اكسبو.



داخل الجناح 8 الأسماء العالمية الأخرى التي يمكنك مقابلتها هي أسماء الأمريكيين Ray Drea (رئيس قسم التصميم في Harley-Davidson من 2012 إلى 2019) و Darren McKeag ، بالإضافة إلى المصور العالمي الشهير Michael Lichter ، بالإضافة إلى الذي لا يمكن إيقافه فرانكو بيكو ، عائدا من داكار.



بمناسبة الذكرى السنوية الـ 110 لتأسيس بينيلي ، ستعرض الشركة التي تتخذ من بيزارو مقراً لها جميع طرازات المجموعة الجديدة ..سيكون المعرض أيضًا عرضًا لأحدث الابتكارات في مجموعة Ducati ، بما في ذلك Desert X و Panigale V4 S و Streetfighter و Multistrada. تؤكد BMW Motorrad أيضًا أن فيرونا هي واجهة عرض لمجموعة التراث. النجوم ستكون طراد R18 و R NineT ، كما تمت معاينتها في إصدارات مخصصة.



فقط لعشاق المعرفة ، سيتم إنشاء منطقة Custom District في Pavilion 1 ، وهي منطقة مخصصة بالكامل للثقافة المخصصة ، وتتميز بوجود أكشاك مدهشة وفنانين ومخصصين وأبطال. على الساحة الدولية.



خبر آخر مهم في القاعة 5 ، حيث سيكون الموضوع الرئيسي هو المغامرة الكهربائية ، مع وجود مركبات بعجلتين عديمة الانبعاثات ووجود علامات تجارية ناشئة مثل Cake و XEV Campello Motors و 2Electron و E-Move Zero. (أنسامد).



