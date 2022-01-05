نحو 83٪ من الإيطاليين يفضلون السيارات صديقة البيئة

(أنسامد) - يناير 5 - روما - يفكر سبعة من كل عشرة إيطاليين في سيارة بيئية لمستقبلهم وفقًا لدراسة اجراها موقع ديلويتز جلوبال اوتوموتيف حول مشتري السيارات 2022 .



ان نسبة 83 بالمائة التي حققها الايطاليون تعد واحدة من أعلى الأرقام في جميع أنحاء العالم ، حيث أعلن 69٪ من المشاركين اهتمامهم بالتنقل الكهربائي والهجين ، مقارنة بـ 51٪ في ألمانيا و 31٪ في الولايات المتحدة.



إذا كانت السيارات الصديقة للبيئة ساحرة ، فلن يرغب الإيطاليون في إنفاق الكثير على تقنيات السلامة المتقدمة ، حيث لا ينفق 69 ٪ من المستهلكين أكثر من 450 يورو على التقنيات المبتكرة بشكل متزايد. رقم مطابق تقريبًا لألمانيا (70٪) ، ولكنه أعلى بكثير من الولايات المتحدة (56٪) أو الصين ، حيث يتخلى 31٪ فقط من المستهلكين عن الأمان للادخار.



إذا نظر الإيطاليون إلى أكثر السيارات ابتكارًا ، فأنا أرغب من ناحية أخرى في الاعتماد على القناة الأكثر تقليدية لشرائها. حصة أولئك الذين ما زالوا يفضلون شراء سيارة حصريًا لدى الوكالة هي 83٪ في إيطاليا (ارتفاعًا من 78٪ العام الماضي) ، يليهم 78٪ في ألمانيا و 75٪ في الولايات المتحدة.



وبالحديث عن التقاليد ، في الدول الغربية ، تظل السيارة الخاصة ضرورية ، مفضلة على وسائل النقل العام أو يتقاسمها 76٪ من الأمريكيين ، و 70٪ من الإيطاليين ، و 67٪ من الألمان. (أنسامد).

