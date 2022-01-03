نسخة كهربائية من فيات مالتيبليا في الصين

(أنسامد) - يناير 3 - روما - تمتاز Fiat Multipla الشهيرة بتصميمها الفريد من نوعه ، ولكن أيضًا لميزاتها المبتكرة ، بـ "حياة ثانية" في الصين ، حتى في إصدار EV.



تصميم مميز للغاية ومقصورة ذات 6 مقاعد ، تم بيع طراز Fiata الغريب في الصين بواسطة Zotye ، حيث اتخذ أيضًا مظهر سيارة كهربائية بالكامل الذي ظهر في السوق لأول مرة في عام 1998 .



جذب النموذج الانتباه على الفور لتصميمه المصباح المزدوج ، والترتيب غير العادي المكون من 6 مقاعد بصفين ، بالإضافة إلى لوحة القيادة التي جعلته مميزًا للغاية. (أنسامد).



