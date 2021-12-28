فيرونا:معرض موتور بايك من 13 إلى 16 يناير

(أنسامد) - ديسمبر 28 - روما - يقام معرض موتور بايك في فيرونا في الفترة من 13 إلى 16 يناير وفقا للاتفاق بين الحرفيين ومصنعي الدراجات النارية وحتى الدراجات الإلكترونية أربعة أيام مخصصة لعالم العجلتين ، المقرر عقدها في شهر يناير بمدينة فيرونا.



الوباء المستمر لا يوقف معرض الدراجات النارية والحدث المقرر من الخميس 13 إلى الأحد 16 تم تأكيده اليوم لموعدًا طال انتظاره في بداية العام من قبل سائقي الدراجات النارية. لذلك كل شيء جاهز للترحيب بالجمهور العام الذي ينتظر العودة إلى الحدث بعد عامين من الانقطاع .



الحدث يستضيف أكثر من 600 عارض في سياق آمن وفي بيئة لديها كل ما يلزم لتصبح عملًا تجاريًا وفرصة لقاء للشركات في قطاع المركبات ذات العجلتين ".



تعود MBE لملء الأجنحة السبعة (بالإضافة إلى واحدة مخصصة لـ E-BIke) ، كما في إصدار ما قبل الوباء لعام 2020 ، في مهد المشاريع التقليدية لمدة 4 أيام الناتجة عن إبداع ومهارة الحرفيين الذين يصممون بناء كائنات خاصة نموذجية تحت شعار"صنع في إيطاليا" .



يتيح معرض فيرونا للمُوردين"الصغار" التعايش مع شركات إنتاج السلاسل الكبيرة ، الذين ينتهزون الفرصة للحصول على الإلهام في ضوء المشاريع المستقبلية. سيتم إيلاء اهتمام كبير للتنقل المستدام والشركات التي تنتج مركبات ذات تأثير بيئي منخفض ، مع مساحة كاملة مخصصة لموضوع "التنقل الأخضر".



سيتم إضافةجناح ثامن ، المخصص لعالم الدراجات الإلكترونية ، إلى المعرض التقليدي لأجنحة فيرونافيير السبعة. سيتم إنشاء مسار دراجات حقيقي بمساعدة دواسة ، حيث يرى الجمهور أبطالًا عظماء يتنافسون ضد بعضهم البعض. بعد تجربة "الإصدار الخاص" ، أيضًا بالنسبة لنسخة 2022 . (أنسامد).



