فيراري دايتونا اس بي 3: "الأيقونة" الجديدة من مارانيلو

(أنسامد) - نوفمبر 22 - روما - ظهرت فيراري دايتونا اس بي 3 للنور وهي "الأيقونة" الجديدة من مارانيللو تم انتاج 599 وحدة ، وهو مستوحى من عالم النماذج الأولية للسيارات الرياضية.



تم تصميمها وتكليفها باستدعاء سيارات الفيراري الرائعة التي شاركت وفازت في سباقات نموذجية رياضية في الستينيات.



استوحيت سيارة دايتونا SP3 الجديدة ، التي قُدمت اليوم في فلورنسا بمناسبة نهائيات عالم فيراري 2021 ، من سباق دايتونا 24 ساعة في 6 فبراير 1967 عندما حققت فيراري أحد أعظم الإنجازات في تاريخها الرياضي ، حيث وضعت ثلاث سيارات على منصة التتويج. السباق الأول لبطولة العالم للنماذج الرياضية.



لتذكر الستينيات ، درس سينترو ستايل الأسطح البلاستيكية التي تتناوب مع الخطوط الحاسمة التي تذكر بدخول الديناميكا الهوائية في تصميم سيارات السباق في ذلك الوقت مثل 330 P4 و 350 Can-Am و الشاسيه 512 S. مصنوع من مواد مركبة باستخدام تقنيات Formula 1.



المقعد ، على سبيل المثال ، مدمج في الشاسيه مما أدى إلى وضع قيادة أقل وأكثر استرخاءً يقترب من وضع المقعد الواحد. وقد أتاح ذلك أيضًا تقليل الوزن (1485 كجم) واحتواء ارتفاع السيارة إلى 1142 ملم. (أنسامد).



