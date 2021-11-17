مازيراتي جريكال..الاسترخاء خلف عجلة القيادة

(أنسامد) - نوفمبر 17 - روما - مع مازيراتي جيكال ثاني سيارة دفع رباعي في تاريخها ، تستعد مازيراتي لترأس شريحة أكبر من سوق السيارات الفاخرة ، تلك التي يستهدفها العملاء الذين يبحثون عن نماذج وحصرية ، ولكن يمكن استخدامها كل يوم ، ببساطة للذهاب في المكتب أو مرافقة الأطفال إلى المدرسة.



صممت لاكازا ديل ترايدنت وطورتها جريكال الجديدة - التي سيتم إطلاقها في ربيع العام المقبل لارضاء المتحمسين لنمط الحياة الديناميكي (مع نسبة أعلى من الشباب والنساء) ولكنهم منغمسون في ديناميات الحياة اليومية والوعي باحترام البيئة.



يتيح الاختبار الحصري للنموذج الأولي من مازيراتي جريكال، في الإصدار الهجين اختبار محرك بقوة 300 حصان لهذه السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات الجديدة كسيارة قادرة على تجسيد مفهوم Everyday Exclusive.



ربما أكثر من أي سيارة مازيراتي أخرى سابقة ، تعتبر جريكال مثالية للحياة اليومية ، ولكنها توفر مشاعر الجينات الرياضية ومتعة الفخامة التي تتمتع بها علامة مودينيز التجارية. (أنسامد).



