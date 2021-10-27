دراجة بيرو الكهربائية الرباعية تصل روما

ايطاليا-معاشات:مجلس الوزراء يناقش غدا مشروع القانون الجديد
دبي:القرية العالمية ترحب بضيوفها مع انطلاقة موسمها الـ 26
وزيري خارجية فرنسا و الجزائر يبحثان تطورات الاوضاع في ليبيا
الجمعة 13 إبريل
الثلاثاء 10 إبريل
محكمة ايطالية تعلق محاكمة 4 ضباط متهمين بقتل ريجيني
فنان الشارع الأمريكي جونون معرض التعبير التجريدي..قصر فارنيزي
أيطاليا-تورينو..معرض الكتاب الدولي
موجة من الطقس السئ تضرب ايطاليا
الممثلة الإيطالية روزيتا سيلينتانو تتظاهر ضد استخدام بيوت الموضة لفراء الحيوانات
ايطاليا..مظاهرات لاطلاق سراح الباحث باتريك زكي المحتجز في مصر