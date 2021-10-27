دراجة بيرو الكهربائية الرباعية تصل روما

(أنسامد) - أكتوبر 27 - روما - تم افتتاح متجر بيرو في روما ، ليصبح نقطة مرجعية لجميع أولئك الذين يرغبون في معرفة وتجربة أصغر مركبة كهربائية ذات 4 عجلات من أجل النقل الآمن في المدينة لشخصين.



تعتبر ايستريما شركة إيطالية في قطاع التنقل الكهربائي الدقيق ، تأسست في بوردينوني في عام 2008 ، وبالتالي تواصل خطة التوسع على الأراضي الوطنية والأوروبية.



بعد افتتاح مكتب ميلانو ، الذي لاقى المزيد والمزيد من النجاح والاهتمام خلال خمس سنوات من النشاط ، يمثل متجر بيرو روما الجديد النقطة الثانية في إيطاليا.



يبلغ طول المركبة لبيرو 1.74 مترًا فقط ، وتصل سرعتها الي حوالي 100 كيلومتر وتصبح وسيلة ثمينة ومفيدة للتجول في جميع أنحاء المدينة.



في الواقعتتميز المركبة بيروبأبعادها المدمجة لذا يصبح من السهل ركنها وتكون أماكن وقوف السيارات مؤمنة وسريعة دائمًا مع ما يترتب على ذلك من توفير كبير للوقت. (أنسامد).



