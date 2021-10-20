من الخميس للاحد معرض بادوا للسيارات القديمة

(أنسامد) - أكتوبر 20 - روما - يقام اعتبارا من غدا الخميس وحتي الاحد القادم معرض سيارات بادوا و الذي يضم السيارات التي طالما اثارت شغف محبي السيارات يقام المعرض علي مساحة 115 الف متر مربع و مقسم الي 11 جناح ويشارك به 1600 عارض و اكثر من 5 الاف سيارة بالاضافة الي العديد من الشركات المصنعة الموجودة والعديد من الجامعين والمتحمسين القادمين من جميع أنحاء أوروبا.



الأجنحة والمساحات الخارجية للمعرض مخصصة للعديد من الأخبار والموضوعات ، بدءًا من شغف رياضة السيارات ، مع 4 معارض غير منشورة ومئات من النماذج الفريدة التي يعرضها البائعون والمجموعات الخاصة.مفاجآت كبيرة لرياضة السيارات أيضًا على جانب سوق السيارات القديمة الذي تم تأكيده على أنه الأكبر في أوروبا.



من بين العديد من الابتكارات التي تم الإعلان عنها في المعرض ستشارك 3 سيارات فيراري ثم تأتي بوجاتي T37 عام 1926 ، وهي السيارة التي شاركت في سباق لومان في ذلك الوقت ، وألفا روميو تي زد 1964 ، وبوغاتي T57C جانجلوف الخاصة القابلة للتحويل من هولندا مع سيارات فاين. (أنسامد).



