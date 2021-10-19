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سيارات - دليل السيارات
ايفيكو..احتفال بتربو ستار الثمانينات
    (أنسامد) - أكتوبر 19 - روما - الآن تعود سيارة Iveco TurboStar 1984 الشهيرة كإصدار احتفالي ضمن مجموعة Iveco S-Way ، والتي تم تقديمها في ميسانو بمناسبة سباق الجائزة الكبرى الإيطالي لعام 2021 لبطولة FIA European Truck Racing Championship (ETRC) التي أقيمت العام الماضي في حلبة رومانيا.

    قال أليساندرو ماسيمينو ، رئيس وحدة أعمال التسويق وإدارة المنتجات للشاحنات"هذا الإصدار الخاص من Iveco S-Way - - يكرّم رمزًا حقيقيًا للماضي ، TurboStar.

    و اضافلقد أنشأنا الإصدار الخاص لتقديم هذا لعملائنا . تراثًا غنيًا مقترنًا بقدرة لا مثيل لها على الابتكار لعلامتنا التجارية المتجسدة في S-Way ، ويشهد على روح الفريق التي ميزتنا دائمًا ".

    (أنسامد).

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