ايفيكو..احتفال بتربو ستار الثمانينات

(أنسامد) - أكتوبر 19 - روما - الآن تعود سيارة Iveco TurboStar 1984 الشهيرة كإصدار احتفالي ضمن مجموعة Iveco S-Way ، والتي تم تقديمها في ميسانو بمناسبة سباق الجائزة الكبرى الإيطالي لعام 2021 لبطولة FIA European Truck Racing Championship (ETRC) التي أقيمت العام الماضي في حلبة رومانيا.



قال أليساندرو ماسيمينو ، رئيس وحدة أعمال التسويق وإدارة المنتجات للشاحنات"هذا الإصدار الخاص من Iveco S-Way - - يكرّم رمزًا حقيقيًا للماضي ، TurboStar.



و اضافلقد أنشأنا الإصدار الخاص لتقديم هذا لعملائنا . تراثًا غنيًا مقترنًا بقدرة لا مثيل لها على الابتكار لعلامتنا التجارية المتجسدة في S-Way ، ويشهد على روح الفريق التي ميزتنا دائمًا ".



(أنسامد).



