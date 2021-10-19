ايفيكو..احتفال بتربو ستار الثمانينات

(أنسامد) - أكتوبر 19 - روما - الآن تعود سيارة Iveco TurboStar
1984 الشهيرة كإصدار احتفالي ضمن مجموعة Iveco S-Way ، والتي تم
تقديمها في ميسانو بمناسبة سباق الجائزة الكبرى الإيطالي لعام 2021
لبطولة FIA European Truck Racing Championship (ETRC) التي أقيمت
العام الماضي في حلبة رومانيا.
قال أليساندرو ماسيمينو ، رئيس وحدة أعمال التسويق وإدارة المنتجات
للشاحنات"هذا الإصدار الخاص من Iveco S-Way - - يكرّم رمزًا
حقيقيًا للماضي ، TurboStar.
و اضافلقد أنشأنا الإصدار الخاص لتقديم هذا لعملائنا . تراثًا
غنيًا مقترنًا بقدرة لا مثيل لها على الابتكار لعلامتنا التجارية
المتجسدة في S-Way ، ويشهد على روح الفريق التي ميزتنا دائمًا ".