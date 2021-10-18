بينتلي ميلانو ، المقر الجديد والخدمات الحصرية للعملاء

(أنسامد) - أكتوبر 18 - روما - تم افتتاح مقر جديد لشركة بينتلي ميلانو رسميًا لبيع التجزئة حيث اصبح شريكا رسميا في عام 2016 .



تقع القاعة الجديدة على مساحة 500 متر مربع بالإضافة إلى 1000 متر مربع من المساحات الخارجية و 800 متر مربع مخصصة لورشة العمل الجديدة.



ستتاح للعملاء الفرصة لمشاهدة المجموعة الكاملة من سيارات بينتلي وسيكونوا قادرين على تجربة أيديهم في تكوين سيارتهم في منطقة مخصصة ، حيث سيكونون قادرين على لمس الجلود ومواد تشطيب لوحة العدادات وأيضًا اكتشاف كل هذه الإمكانيات التي توفرها مواصفات مولينر الشخصية. ..فهناك مجال آخر مخصص للعلامة التجارية وتاريخها وحياتها اليوم.



تشمل خدمات بينتلي ميلانو التواجد الدائم في مكاتب كاتب العدل للإجراءات الإدارية وخدمة ما بعد البيع لعملائها. من بين الخدمات المقدمة ، أيضًا خدمة صيانة السيارة ، وخدمة تغيير الإطارات ، والإصلاحات العادية وغير العادية ، وخدمات هيكل السيارة المعتمدة من بنتلي ، واستبدال السيارة ، وعند طلب العميل ، خدمة التجميع والإرجاع لسياراتهم الخاصة (أنسامد).



